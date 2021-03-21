القنفذة.. انطلاق فعاليات أسبوع البيئة.. "لنا ولأجيالنا"

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حملات تشجير وأخرى لتنظيف جزر وقاع البحر بمشاركة عدة جهات

انطلقت بمحافظة القنفذة فعاليات أسبوع البيئة الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة تحت عنوان "البيئة لنا ولأجيالنا ".

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي، أن فعاليات أسبوع البيئة في المحافظة بدأت بحملة بيئية لتنظيف جزر وقاع البحر في العديد من جزر المحافظة، بمشاركة عدة جهات كحرس الحدود، وجمعية الصيادين، ورابطة غواصي القنفذة .

ولفت المعيدي إلى أنه من الفعاليات حملة لتشجير"منتزه وادي حلي الوطني" بمشاركة تعليم حلي، والكلية التقنية بالقوز والفرق التطوعية .

وسيكون هناك حملة إرشادية يوم الاثنين لمربي الثروة الحيوانية عن بعد، بعنوان "الرعي الجائر وأثره على البيئة"، عبر منصة "تيمز" بمشاركة قسم الثروة الحيوانية بمكتب الوزارة بالمحافظة، بجانب حملة تشجير وجمع البذور في"وادي قنونا"، بمشاركة تعليم القنفذة، والكلية التقنية بالقنفذة والمعهد المهني ولجنة التنمية بقريعة، والفرق التطوعية بجمعية البر بالقنفذة .

وبين "المعيدي" أنه سيكون على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء حملة تشجير في مواقع الإدارات الحكومية والكليات في محافظة القنفذة والتي تشارك فيها عدة جهات حكومية وتعليمية وتطوعية كصحة القنفذة والكلية التقنية، والكلية الجامعية ومركز التقنية بالقوز. ولجنتي التنمية الاجتماعية بعجلان وقريته، وكذلك برامج توعوية عن الحفاظ على البيئة تقوم بها العديد من المدارس عن بعد تستهدف الطلاب والطالبات، وفي يوم الخميس سيكون هناك حملة لتنظيف شواطي وزراعة أشجار المانجروف بمشاركة الفرق التطوعية .

من جهته أعرب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي أن فعاليات أسبوع البيئة، تحظى برعاية بالغة لما للبيئة من أهمية في حياة الفرد والمجتمع، وتهدف إلى تحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة، تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع.

ودعت الوزارة المؤسسات والجهات التعاونية، وجميع شرائح المجتمع، للإسهام في حماية البيئة، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدد البيئة، وتعزز سبل حمايتها، وتعزز ثقافة الحفاظ على البيئة.

وزارة البيئة والمياه والزراعة محافظة القنفذة