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كورونا السبب.. إلغاء قمة الاتحاد الأوروبي والاقتصار على اجتماع افتراضي

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كورونا السبب.. إلغاء قمة الاتحاد الأوروبي والاقتصار على اجتماع افتراضي كورونا السبب.. إلغاء قمة الاتحاد الأوروبي والاقتصار على اجتماع افتراضي
تفاقم تفشي الجائحة في غالبية الدول الأوروبية لا يسمح بعقدها بحضور شخصي

كورونا السبب.. إلغاء قمة الاتحاد الأوروبي والاقتصار على اجتماع افتراضي

أعلن المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم أنه تم إلغاء القمة المقررة بحضور شخصي لقادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة المقبلين في بروكسل.
وقال المتحدث إنه تم إلغاء القمة الشخصية واستبدالها باجتماع افتراضي عبر الفيديو بين قادة الدول الـ27 .
وأوضح أن تفاقم تفشي جائحة كورونا في غالبية الدول الأوروبية لا يسمح بعقد قمة بحضور شخصي.رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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