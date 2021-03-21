أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين -
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات -
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا -
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رسميًّا.. وزير الزراعة: إعلان خالية من مرضَي الفصيلة الخيلية "الرعام" و"الزهري"

Print
رسميًّا.. وزير الزراعة: إعلان مصر خالية من مرضَي الفصيلة الخيلية "الرعام" و"الزهري" رسميًّا.. وزير الزراعة: إعلان خالية من مرضَي الفصيلة الخيلية "الرعام" و"الزهري"

مصراوي Masrawy

01:19 م الأحد 21 مارس 2021

كتب- مصراوي:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE” أعلنت، عبر موقعها الرسمي، خلو جمهورية العربية رسميًّا من مرضَي الفصيلة الخيلية "الرعام والزهري".

وأضاف القصير، خلال حديث له اليوم الأحد، أن ذلك جاء بعد جهود كبيرة بذلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتنمية الثروة الحيوانية ودعم مساهمة قطاع الزراعة في الاقتصاد القومي من خلال تنفيذ خطط الاستعداد والإنذار المبكر والمسوح الوبائية والإجراءات المحجرية، بالإضافة إلى القدرات التشخيصية بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية في التشخيص المعملي الدقيق؛ للكشف عن أية حالة مرضية وبائية في الفصيلة الخيلية.

وذكر وزير الزراعة أن هذا الإعلان يسهم في زيادة فرص تصدير الخيول المصرية ومشاركتها في الأحداث الرياضية العالمية، ويدعم أيضًا جهود القيادة السياسية في استعادة الإرث والتاريخ العريق لمصر في مجال تربية وتصدير الخيول العربية الأصيلة إلى دول العالم.

وأشاد القصير بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛ للسيطرة على الأمراض والأوبئة، والقضاء عليها من خلال حملات التحصين الدورية المكثفة والقوافل العلاجية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

شبكة عيون الإخبارية