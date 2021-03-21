★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE” أعلنت، عبر موقعها الرسمي، خلو جمهورية مصر العربية رسميًّا من مرضَي الفصيلة الخيلية "الرعام والزهري".

وأضاف القصير، خلال حديث له اليوم الأحد، أن ذلك جاء بعد جهود كبيرة بذلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتنمية الثروة الحيوانية ودعم مساهمة قطاع الزراعة في الاقتصاد القومي من خلال تنفيذ خطط الاستعداد والإنذار المبكر والمسوح الوبائية والإجراءات المحجرية، بالإضافة إلى القدرات التشخيصية بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية في التشخيص المعملي الدقيق؛ للكشف عن أية حالة مرضية وبائية في الفصيلة الخيلية.

وذكر وزير الزراعة أن هذا الإعلان يسهم في زيادة فرص تصدير الخيول المصرية ومشاركتها في الأحداث الرياضية العالمية، ويدعم أيضًا جهود القيادة السياسية في استعادة الإرث والتاريخ العريق لمصر في مجال تربية وتصدير الخيول العربية الأصيلة إلى دول العالم.

وأشاد القصير بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛ للسيطرة على الأمراض والأوبئة، والقضاء عليها من خلال حملات التحصين الدورية المكثفة والقوافل العلاجية.