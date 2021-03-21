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يكشف عن دعاء يردده مع اقتراب أي موجة لكورونا

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السيسي يكشف عن دعاء يردده مع اقتراب أي موجة لكورونا يكشف عن دعاء يردده مع اقتراب أي موجة لكورونا

مصراوي Masrawy

01:17 م الأحد 21 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

كشف الرئيس عبدالفتاح ، عن دعاء يردده دائما حينما تقترب أي موجة لفيروس كورونا المستجد.

وقال السيسي، خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2021: "دايما أقول الدعاء ده كل ما الموجة تقرب.. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم.. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.. إن ربي على صراط مستقيم".

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