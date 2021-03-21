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عن "حياة كريمة": والله العظيم كنت بعمل كده علشان خاطر المرأة المصرية

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السيسي عن "حياة كريمة": والله العظيم كنت بعمل كده علشان خاطر المرأة المصرية عن "حياة كريمة": والله العظيم كنت بعمل كده علشان خاطر المرأة المصرية

مصراوي Masrawy

01:14 م الأحد 21 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح ، إن الإجراءات التي اتخذتها في ميادرة حياة كريمة كانت من أجل المرأة المصرية في الأساس.

وأضاف السيسي، خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2021، اليوم الأحد: "موضوع حياة كريمة، الإجراءات اللي اتعملت في كل الإسكان الخطر أوي ده، والناس اللي كانت موجودة في ظروف إقامة مش طيبة، والله العظيم كنت بعمل كده علشان خاطر الست وولادها".

وتابع الرئيس: "ده في إطار المروءة من الرجل الحقيقي للمرأة مفروض كرجل من غير ما حد يتكلم أو المرأة تطلبه نتكلم فيه، بدأنا ناخد أهلنا من المناطق دي ونحطهم في سكن يليق بيهم".

وأوضح الرئيس السيسي: "في حياة كريمة بدأنا من سنتين ووجدنا الاحتياج إلى أخذ قفزة كبيرة أوي، الحصر الأول لعدد الوحدات اللي محتاجين نعمل فيها أعمال تليق بالأسر تصل لـ 100 ألف وحدة في 1500 قرية".

وواصل: "الهدف إن السيدات المصريات في الريف لا تعاني من الحاجة، باقي الأمور الأخرى زي الصرف الصحي والغاز لو أمكن وغيرها إحنا حريصين نعمل ده.. رئيس الوزراء بيقولي لما لجأنا للأرقام إنه بدل 150 مليار جنيه لـ 1500 قرية في المرحلة الأولة ممكن نصل لـ 200 مليار وشوية".

واختتم الرئيس السيسي: "إن شاء الله متصور إن الحكومة والدولة قادرة على تدبير الأموال دي، لتحسين حياة ما يقرب من 55 أو 60 مليون إنسان في المناطق دي وعلى رأسهم الست المصرية".

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