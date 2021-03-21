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للمرأة المصرية: "أنتِ البطلة في نجاح سياسات الدولة وخططها"

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السيسي للمرأة المصرية: "أنتِ البطلة في نجاح سياسات الدولة وخططها" للمرأة المصرية: "أنتِ البطلة في نجاح سياسات الدولة وخططها"

مصراوي Masrawy

01:12 م الأحد 21 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح ، إن احتفالية المرأة المصرية سارت على على مدار السنوات الماضية تقليدا عزيزا علينا جميعا ومناسبة قريبة من قلبه بشكل خاص.

وأضاف الرئيس، خلال تكريم الأمهات المثاليات لعام 2021، اليوم الأحد: تعبيرا عن مدى الامتنان والتقدير والاحترام لما تقوم به من جهود وتضحيات يومية ومشاركة دؤوبة في بناء الوطن

نهر العطاء والتفاني والتضحية التي تواجه التحديات دون كلل أو ملل، هي الابنة الشجاعة والمخلصة، والمرأة العاملة التي تتمتع بالشخصية المحاربة.

وأوضح السيسي: احترام المرأة وتقدير دورها قديم قدم الحضارة المصرية فكانت المرأة رمزا للحكمة والعدل والقوة، وقد سبقت المرأة المصرية نساء العالم في ذلك.

واستطرد: المرأة المصرية قصة كفاح ونضال وتضحية تستحق منا كل الفخر والاحترام والتقدير، ومنذ أن توليت مسئولية هذا الوطن جعلت دعم وتمكين المرأة محورا أساسيا في خطة الدولة الشاملة للتنمية.

وواصل: نحن نجني ثمار ما قمنا به وأصبحت المرأة نموذجا يحتذى به، أقولها صريحة.. أنت البطلة في نجاح سياسات الدولة وخططها، فلولا قوتك وعزيمتك وقدرتك على التحمل لم نكن لنصل إلى ما نحن عليه الآن، كل التقدير والاعتزاز للمرأة المصرية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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