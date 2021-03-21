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ضبط 13 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

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ضبط 13 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية ضبط 13 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

مصراوي Masrawy

01:24 م الأحد 21 مارس 2021

كتب- محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية 13681شخص؛ لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لــ 13605شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 76 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما ضبطت أجهزة الأمن 195 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1210أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، جارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد؛ للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين.

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