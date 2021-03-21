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ضبط مدير مكتبة بحوزته 17 ألف كتاب دراسي بدون تصريح في القليوبية

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ضبط مدير مكتبة بحوزته 17 ألف كتاب دراسي بدون تصريح في القليوبية ضبط مدير مكتبة بحوزته 17 ألف كتاب دراسي بدون تصريح في القليوبية

مصراوي Masrawy

01:22 م الأحد 21 مارس 2021

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، المدير المسئول عن إحدى المكتبات بمركز طوخ، بحوزته أكثر من 17 ألف كتاب دراسي بدون تصريح بالطبع والتوزيع من الجهات المعنية.

تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، أفادت قيام مسئولي (إحدى المكتبات، كائنة بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية) ملحق بها مخزن يحوي العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف السنوات الدراسية، وبيع كتب خاصة بوزارة التربية والتعليم والصادرة عن الوزارة والمحظور تداولها خارج نطاق الوزارة بالمخالفة لأحكام القانون، بهدف التربح والإضرار بالمال العام.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة المشار إليها وتم التقابل مع (المدير المسئول) وبالتفتيش في حضوره تم ضبط (17250نسخة كتاب دراسي مختلف) وجميعها بدون تصريح بالطبع والتوزيع من الجهات المختصة بالمخالفة للقرارات الصادرة في هذا الشأن وأحكام القانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف والحقوق المجاورة.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف وجرائم نسخ المؤلفات الأدبية والعلمية والدينية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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