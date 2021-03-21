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إصابة رئيس البرلمان الهندي بكورونا

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إصابة رئيس البرلمان الهندي بكورونا إصابة رئيس البرلمان الهندي بكورونا

مصراوي Masrawy

01:11 م الأحد 21 مارس 2021

نيودلهي- (أ ش أ):

أعلنت الاختبارات الطبية لرئيس البرلمان الهندي أوم بيرلا، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المستشفى التي نُقل إليها بيرلا - في بيان أوردته قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم الأحد - أن حالته الصحية مستقرة في الوقت الحالي، وأن كل معطياته الحيوية في الحدود الطبيعية.

وأضاف أن بيرلا - الذي يبلغ من العمر 58 عامًا - أصيب بعدوى كورونا أول أمس، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ويخضع للمراقبة الطبية.

وكانت وزارة الصحة الهندية قد أعلنت، في وقت سابق، تسجيل 43 ألفًا و846 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 11 مليونًا و599 ألفًا و130 شخصًا.

وأوضحت الوزارة أن البلاد سجلت أيضًا خلال الفترة ذاتها 197 وفاة جديدة؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 159 ألفًا و755 شخصًا.

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