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مصدر طبي : القوات الحكومية السورية دمرت مشفى في ريف حلب

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مصدر طبي : القوات الحكومية السورية دمرت مشفى في ريف حلب مصدر طبي : القوات الحكومية السورية دمرت مشفى في ريف حلب

مصراوي Masrawy

12:54 م الأحد 21 مارس 2021

دمشق-(د ب أ):

قتل 7 أشخاص على الاقل وأصيب أكثر من 20 آخرين في قصف طال مشفى في ريف حلب الشمالي اليوم الأحد.

وقال مصدر طبي في مشفى المغارة لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) " قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين بينهم 7 من الكادر الطبي أحدهم الدكتور نوار كردية مدير صحة حلب الحرة".

وأضاف المصدر " قصفت القوات الحكومية المتمركزة في بلدة أورم الصغرى والفوج 46 المشفى بشكل مباشر بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية الثقيلة ، مشفى المغارة الذي يقع شمال مدينة الاتارب بريف الغربي وخرج المشفى عن الخدمة بالكامل وطال التدمير أغلب اجزاء المشفى إضافة الى السيارات والمعدات التابعة للمشفى.

وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة أن فرق الاسعاف والدفاع المدني تعرضت للقصف خلال عمليات إجلاء الجرحى ورفع الانقاض وتم اخراج جثة طفل من تحت الانقاض".

وتشهد مناطق ريف حلب الشمالي والغربي تصعيداً كبيراً بين أطراف الصراع من القوات الحكومية وفصائل المعارضة وقوات قسد حيث تشهد خطوط التماس قصفا يوميا يسقط خلاله قتلى وجرحى أغلبهم من المدنيين.

وتعرض القطاع الطبي في مناطق أرياف حلب وادلب وحماة التي كانت تحت سيطرة المعارضة لأضرار جسيمة حيث دمرت عشرات المشافي والمراكز جراء القصف المدفعي وسلاح الطيران.

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