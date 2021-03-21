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تراجع شعبية الرئيس الفرنسي ماكرون خلال شهر مارس الجاري

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تراجع شعبية الرئيس الفرنسي ماكرون خلال شهر مارس الجاري تراجع شعبية الرئيس الفرنسي ماكرون خلال شهر مارس الجاري

مصراوي Masrawy

12:50 م الأحد 21 مارس 2021

باريس-(د ب ا):

انخفضت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بواقع أربع نقاط مئوية في مارس الجاري، مقارنة بشهر فبراير الماضي.

وذكرت صحيفة جورنالد دو ديمانش أن استطلاع المؤسسة الفرنسية للرأي العام أظهر أن 37% ممن شاركوا في الاستطلاع راضون عن أداء ماكرون.

وأضافت وكالة بلومبرج للأنباء أن ماكرون يواجه انتقادات بسبب وجود بطء نسبي في توزيع لقاحات وطريقة تعامله مع الجائحة.

وقد بدأ أمس السبت فرض إجراءات إغلاق مجددا على باريس ومناطق أخرى، حيث يقول البعض إنه كان يجب تطبيقها في وقت أبكر لكبح جماح الجائحة.

ويذكر أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في أبريل 2022، وتظهر استطلاعات الرأي أن مارين لوبان سوف تكون المنافسة الرئيسية لماكرون.

ومن المقرر إجراء انتخابات إقليمية في فرنسا في يونيو المقبل، ولكن حذرت من أنه سوف يتم إجراء الانتخابات في حال سمح الوضع الصحي .

وخلص الاستطلاع إلى أن شعبية ماكرون، الذي قال منذ عام إن فرنسا في حرب " مع الفيروس" مازالت أعلى من أسلافه فرانسوا أولاند ونيكولا ساركوزي.

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