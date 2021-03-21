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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا يشمل عددا من الرسائل الخاصة التي وجههتها عدد من الأمهات له، خلال احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية.

وتضمن الفيديو رسائل من الأمهات إلى الرئيس السيسي، والدعاء له، خاصة بعد الاستفادة من المبادرات التي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة، ومن ضمن الدعوات: "ربنا يحبب فيك كل الناس، البلد في أمان وطول ما أنت موجود إحنا في أمان.. ربنا يكرمه عملنا المعاش وتحليل فيروس سي، والحمد لله اتعالجنا كويس".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2021.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت أمس عن القائمة الكاملة للأمهات الفائزات بالأم المثالية لعام 2021.

وفتحت وزارة التضامن الاجتماعي، باب التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2021 خلال الفترة من 27 يناير وحتى 14 فبراير في مديريات التضامن على مستوى الجمهورية.