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مصراوي Masrawy

كتب- محمد خميس:

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لطلب أحد الأطفال التي تدعى "مايا" المشاركة في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2021، وذلك بعدما طلبت منه أن يأخذ بعض الأوراق التي رسمتها بيدها تعبيرًا عن حبها له.

وصعد الرئيس السيسي للطفلة مايا أعلى مسرح مركز المنارة للمؤتمرات بنفسه لأخذ الأوراق منها وقام بتقبيل رأسها، في مشهد إنساني عظيمًا، وذلك بحسبما عرضته فضائية "TEN" اليوم الأحد.

وقالت الطفلة "مايا": "إنها تحلم دائمًا بمقابلة الرئيس والتحدث معه وأنها تعبر عن حبها له عن طريق الرسم والكتابة".

وكان الرئيس السيسي قد وصل لمركز المنارة، لحضور الاحتفالية تكريم المرأة المصرية، وكان في رفقته السيدة انتصار السيسي وعدد من الشخصيات البارزة والمسؤولين في الدولة، ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية تكريم الرئيس السيسي لعددًا من الأمهات المثالية في كافة محافظات مصر، ومنحهن الدروع والأوسمة.

يذكر أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت بالأمس خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الوزارة القائمة الرسمية للأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2021.