مجلس إدارة هيئة المهندسين.. إعلان أسماء الفائزين في الدورة السابعة

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بعد انتهاء فترة الاقتراع التي استمرت 48 ساعة شارك فيها 15494 ناخبًا

أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، أسماء الفائزين في الدورة السابعة (1442- 1445هـ)، بعد انتهاء فترة الاقتراع التي استمرت لمدة 48 ساعة شارك فيها 15494 ناخبًا بأصواتهم، توزعت على 135 مترشحًا في هذه الدورة.

وقد جاءت نتائج الانتخابات كالتالي: أولًا: القطاع الخاص فاز بالمرتبة الأولى محمد غيث عطالله الصعيري المطيري (792 صوتًا)، وفي المرتبة الثانية سلطان سالم عياد الحربي (747 صوتًا)، وفي المرتبة الثالثة ماجد بن هندي بن شجاع العتيبي (513 صوتًا)، وفي المرتبة الرابعة فاز حسين علي ظافر الكعبي العمري (503 أصوات).

كما فاز في نتائج الانتخابات في القطاع العام، أولًا: مبارك بن هادي بن فلاح بن محمد آل عمر (1167 صوتًا)، ثانيًا: منصور علي شنوان العطيفي العنزي (515 صوتًا)، ثالثًا: فواز فرحان علي العامودي الشمري (462 صوتًا)، رابعًا: ياسر سعد عوض العروي الجهني (447 صوتًا).

كما فاز في نتائج انتخابات أعضاء هيئة التدريس، محمد سعد بن مسعود آل مالح القحطاني (259 صوتًا).

وفي نتائج الانتخابات في أصحاب المكاتب الهندسية، فاز فهد بن حمد بن فهد العنقري (575 صوتًا).

من جانبها باركت رئيس لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين الدكتورة أمل شقير، للفائزين في انتخابات مجلس الإدارة في دورته السابعة؛ مؤكدةً حرص اللجنة على ضمان المنافسة العادلة والنتائج المثلى.

وأوضحت أن بدء فترة الطعون في نتائج الانتخابات من اليوم وحتى يوم الخميس 25/ 3/ 2021م عبر الموقع الإلكتروني المخصص للانتخابات.