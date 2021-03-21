أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين -
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات -
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا -
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

من خلال فتحة صغيرة.. استئصال ورم في الرئة لخمسيني بمستشفى "دله النخيل"

Print
من خلال فتحة صغيرة.. استئصال ورم في الرئة لخمسيني بمستشفى "دله النخيل" من خلال فتحة صغيرة.. استئصال ورم في الرئة لخمسيني بمستشفى "دله النخيل"
الناصر: هذا النوع من الجراحات الدقيقة يتميز بسرعة التشافي وقلة الآلام والمضاعفات

من خلال فتحة صغيرة.. استئصال ورم في الرئة لخمسيني بمستشفى

أنجز فريق من الجرّاحين بقيادة الدكتور صالح الناصر؛ استشاري جراحة الصدر والمريء في مستشفى دله النخيل، استئصال ورمٍ في الرئة من خلال فتحة صغيرة ٣ سم لمريض عمره ٥٩ عاماً؛ تمّ تشخيصه بوجود ورم في الرئة.

وبعد الفحوصات والتأكد من جاهزية المريض للجراحة أُجريت العملية الجراحية، وتكللت بالنجاح -بحمد الله- وغادر المريض المستشفى بعدها بيوم واحد.

وبيّن الدكتور صالح الناصر؛ أن هذا النوع من الجراحات الدقيقة يتميز بسرعة التشافي وقلة الآلام والمضاعفات؛ ما يمكّن المريض من الخروج من المستشفى بسرعة بعكس ما ينتج من الشق الجراحي الاعتيادي الكبير الذي دائماً ما يصاحبه الألم، ويقتضي بقاء المريض في المستشفى فترة لمراقبة الجرح وعلاج الألم؛ قد تصل إلى أكثر من أسبوع.

يُذكر أن عمليات التدخل المحدود وبشق جراحي واحد للصدر هي من العمليات الدقيقة جداً التي تحتاج إلى مستشفى متطور مع وجود جرّاح ذي تدريب خاص بهذه العمليات، كذلك وجود آلات جراحية متقدمة جداً تساعد الجرّاح على القيام بالعملية الجراحية بشكل فعّال وآمن.

من خلال فتحة صغيرة.. استئصال ورم في الرئة لخمسيني بمستشفى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية

"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة

"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة

"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة

"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة

القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية

القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية

شبكة عيون الإخبارية