من خلال فتحة صغيرة.. استئصال ورم في الرئة لخمسيني بمستشفى "دله النخيل"

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الناصر: هذا النوع من الجراحات الدقيقة يتميز بسرعة التشافي وقلة الآلام والمضاعفات

أنجز فريق من الجرّاحين بقيادة الدكتور صالح الناصر؛ استشاري جراحة الصدر والمريء في مستشفى دله النخيل، استئصال ورمٍ في الرئة من خلال فتحة صغيرة ٣ سم لمريض عمره ٥٩ عاماً؛ تمّ تشخيصه بوجود ورم في الرئة.

وبعد الفحوصات والتأكد من جاهزية المريض للجراحة أُجريت العملية الجراحية، وتكللت بالنجاح -بحمد الله- وغادر المريض المستشفى بعدها بيوم واحد.

وبيّن الدكتور صالح الناصر؛ أن هذا النوع من الجراحات الدقيقة يتميز بسرعة التشافي وقلة الآلام والمضاعفات؛ ما يمكّن المريض من الخروج من المستشفى بسرعة بعكس ما ينتج من الشق الجراحي الاعتيادي الكبير الذي دائماً ما يصاحبه الألم، ويقتضي بقاء المريض في المستشفى فترة لمراقبة الجرح وعلاج الألم؛ قد تصل إلى أكثر من أسبوع.

يُذكر أن عمليات التدخل المحدود وبشق جراحي واحد للصدر هي من العمليات الدقيقة جداً التي تحتاج إلى مستشفى متطور مع وجود جرّاح ذي تدريب خاص بهذه العمليات، كذلك وجود آلات جراحية متقدمة جداً تساعد الجرّاح على القيام بالعملية الجراحية بشكل فعّال وآمن.