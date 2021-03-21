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9514 جولة رقابية تغلق 86 منشأة لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية في تبوك

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9514 جولة رقابية تغلق 86 منشأة لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية في تبوك 9514 جولة رقابية تغلق 86 منشأة لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية في تبوك
الأمانة دعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات في تطبيق الاحترازات الوقائية

9514 جولة رقابية تغلق 86 منشأة لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية في تبوك

نفّذت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي، 9514 جولة رقابية على المنشآت التجارية؛ أسفرت عن إغلاق 86 منشأة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وإصدار 27 مخالفة لمنشآت مخالفة للإجراءات الرقابية الصحية.

وأكدت أمانة تبوك، أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من ؛ كارتداء الكمامة، وتفعيل تطبيق توكلنا، والتعقيم المستمر على مستوى الأفراد والمنشآت التجارية، إلى جانب فحص المرتادين للمحال التجارية والعاملين فيها، مع مراعاة تطبيق التباعد الجسدي؛ مبينةً أنها مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية، وتطبيق جميع التدابير الوقائية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات في تطبيق الاحترازات الوقائية من خلال الاتصال على الرقم 940، أو تطبيق "بلدي 940" المتاح عبر الأجهزة الذكية.أمانة منطقة تبوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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