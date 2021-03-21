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.. حادث سير مروع والسلطات تدفع بـ30 سيارة إسعاف

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مصر.. حادث سير مروع والسلطات تدفع بـ30 سيارة إسعاف .. حادث سير مروع والسلطات تدفع بـ30 سيارة إسعاف
إصابات بين المتوسطة والخطيرة وتم نقلها جميعًا للمستشفيات

مصر.. حادث سير مروع والسلطات تدفع بـ30 سيارة إسعاف

أسفر حادث سير مروع عن إصابة 34 شخصًا على الأقل، بعد تصادم حافلة ركاب كبيرة مع أخرى صغيرة "ميكروباص"، على طريق "القطامية- العين السخنة" في محافظة السويس شمال شرقي .

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مصادر قولها: إن الحادث وقع قُرب مرصد حلوان؛ إثر تصادم حافلة (كانت تُقِل 32 راكبًا) مع ميكروباص آخر؛ مما أدى إلى انقلاب الحافلة على الطريق.

وأضافت المصادر أن حادث التصادم أسفر عن إصابات مختلفة بين خطيرة ومتوسطة؛ مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

ونقلت صحيفة "الأهرام" عن محمد طنطاوي، مدير عام مرفق الإسعاف في السويس، قوله إنه وجّه بتسيير 30 سيارة إسعاف لنقل المصابين لمستشفى قريب لموقع الحادث.

وذكرت الصحيفة أن اللواء محمد الألفي، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارًا من قوات تأمين الطرق بتصادم بين أتوبيس وسيارة ميكروباص في المنطقة المتاخمة لمرصد حلوان على طريق القطامية- السخنة، على بُعد 50كم من القاهرة.

وتم توجيه قوات من قسم شرطة عتاقة لمعاينة الحادث، ورفع آثارها من الطريق لعودة سيولة المرور، وتحرير محضر بالحادث لإحالته لنيابة عتاقة للتحقيق تحت إشراف المستشار محمد الغمراوي، المحامي العام لنيابات السويس.مصر حادث سير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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