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صامطة.. مركز التطعيم يقدم لقاح كورونا لمنسوبي وطلاب الكلية التقنية

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قدم عدة نصائح توعوية وتثقيفية عن مأمونية اللقاح ومساهمته الوقائية

صامطة.. مركز التطعيم يقدم لقاح كورونا لمنسوبي وطلاب الكلية التقنية

قدّم فريق مركز التطعيم ضد المستجد (كوفيد-١٩) بمستشفى صامطة العام، لقاح كورونا لمنسوبي وطلاب الكلية التقنية في إطار استمرار تنفيذ حملة التطعيم لمنسوبي الدوائر الحكومية بالمحافظة.

وقدّم الفريق عدة نصائح توعوية وتثقيفية لمنسوبي وطلاب الكلية عن مأمونية اللقاح، ومساهمته الفعالة في الوقاية من خطر فيروس كورونا (كوفيد-19).

ويواصل فريق المستشفى تنفيذ خطة متكاملة من خلال تخصيص المركز لتقديم اللقاح بمحافظة صامطة، إضافة إلى التنسيق مع الدوائر الحكومية للقيام بجولات ميدانية لتقديم اللقاح لعموم الراغبين في الحصول عليه.

وقدّم عميد الكلية التقنية بصامطة أحمد دربشي، ووكيل الكلية لشؤون المتدربين المهندس علي بشبش، شكرهما لمدير مستشفى صامطة العام أخصائي يحيى أزيبي وفريق التطعيم الطبي، على الاستجابة السريعة والتعاون لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتطعيم الزملاء والطلاب بالكلية.

يُذكر أن مركز إعطاء اللقاح بمحافظة صامطة يستقبل المراجعين يوميًّا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الحادية عشرة ليلًا، والمركز مجهّز بالكوادر الطبية واللقاحات، ويستقبل المراجعين الذين سبق أن حجزوا مواعيدهم عبر تطبيق صحتي.

صامطة.. مركز التطعيم يقدم لقاح كورونا لمنسوبي وطلاب الكلية التقنية

صامطة.. مركز التطعيم يقدم لقاح كورونا لمنسوبي وطلاب الكلية التقنية

مركز التطعيم ضد فيروس كورونا بمستشفى صامطة العام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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