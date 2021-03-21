الحرس الثوري الإيراني: قتيل و3 جرحى في "حادث إرهابي" جنوب شرقي البلاد

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مصراوي Masrawy

طهران- (د ب أ):

أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين جراء "حادث إرهابي" وقع صباح اليوم الأحد بمدينة سراوان التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن الحرس القول في بيان إن انفجارا "نفذته مجموعة إرهابية وقع صباح اليوم في إحدى ساحات مدينة سراوان"، مضيفة أن هناك سيدة بين المصابين.

وشهدت محافظة سيستان وبلوشستان توترات الشهر الماضي احتجاجا على ما تردد بشأن مقتل عشرة من ناقلي الوقود على يد عناصر من الحرس الثوري.