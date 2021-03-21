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اعتقال 36 شخصا واصابة عدد من عناصر الشرطة خلال تظاهرة ضد إجراءات الحجر في لندن

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اعتقال 36 شخصا واصابة عدد من عناصر الشرطة خلال تظاهرة ضد إجراءات الحجر في لندن اعتقال 36 شخصا واصابة عدد من عناصر الشرطة خلال تظاهرة ضد إجراءات الحجر في لندن

مصراوي Masrawy

12:30 م الأحد 21 مارس 2021

لندن- (أ ف ب):

اعتقل 36 شخصا على الأقل وأصيب عدد من عناصر الشرطة السبت في لندن خلال تظاهرة ضمت آلاف الأشخاص الذين خرجوا رفضا للحجر المفروض لكبح جائحة كوفيد-19.

وقالت الشرطة إن معظم المعتقلين اوقِفوا لخرقهم الحجر.

منذ بداية يناير، مُنع سكان العاصمة البريطانية ومناطق أخرى في إنجلترا من مغادرة منازلهم وسمح لهم بتنقلات محدودة.

والتظاهرة التي بدأت ظهرا في هايد بارك استمرت في وسط لندن. بعد ذلك، عادت مجموعة من المتظاهرين إلى الحديقة حيث ألقوا مقذوفات على الشرطة.

وقال لورانس تيلور الذي قاد عمليات حفظ الأمن في بيان "أصيب كثيرون نتيجة هذه الهجمات".

أضاف "إنه أمر غير مقبول بتاتا ومحزن أن يُصبح عناصر مُكَلَّفون تطبيق قانون وُضِع لحمايتنا جميعًا، ضحايا لهذه الهجمات العنيفة".

ووقّع نحو ستين برلمانيًا بريطانيًا السبت نداء أطلقته جماعات حقوقية قالت فيه إن حظر التظاهرات "غير مقبول وعلى الأرجح غير قانوني".

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد وعد بتخفيف القيود في ظل تحسن الوضع الوبائي. ومن المفترض رفع الحجر الصارم في نهاية الشهر.

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