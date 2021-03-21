بولنديون يطالبون بتعويض من ألمانيا لتغطية تكاليف اختبارات كورونا

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وارسو- (د ب أ):

يطالب المسافرون الذين يعيشون في بولندا ويعملون في ألمانيا بتعويض من برلين للمساعدة في تغطية تكاليف اختبارت الكشف عن فيروس كورونا المستجد، اللازمة لدخول البلاد.

وقال بارتوسز ماروسز من مبادرة "مواطنو الحدود الحرة" لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "الجانب الألماني يتعين أن يجد حلا، لا يتعين بموجبه على هؤلاء المتضررين دفع أي شيء مقابل الاختبارات".

ونظرا لأن بولندا تعتبر دولة ذات مخاطر عالية، فإن المسافرين الذين يدخلون ولايات "براندنبورج" وساكسونيا ومكلنبورج-فوربومرن يجب أن يثبتوا أنهم أجروا اختبارا لفيروس كورونا في غضون الساعات الـ48 الماضية وأن نتيجته سلبية.

وتابع أن طلب إجراء مثل تلك الاختبارات المتكررة يضع عبئا ماليا غير عادل على المسافرين .

وكانت ولاية " مكلنبورج-فوربومرن" قد أقامت مراكز اختبار على معبرين حدوديين في منتصف آذار/مارس الجاري. وتبلغ رسوم الكشف عشرة يوروهات (12 دولارا) للركاب و20 يورو لأي شخص آخر.

وتهدف ولاية "براندنبورج" إلى إتخاذ إجراء مماثل قريبا.

وكان معهد "روبرت كوخ" الألماني للسيطرة على الأمراض قد صنف بولندا على أنها منطقة عالية المخاطر بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بها.