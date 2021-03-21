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موريتانيا تسعى لاستعادة علاقاتها مع قطر

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موريتانيا تسعى لاستعادة علاقاتها مع قطر موريتانيا تسعى لاستعادة علاقاتها مع قطر

مصراوي Masrawy

12:28 م الأحد 21 مارس 2021

نواكشوط-(د ب أ):

أجرى وزير الخارجية الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ احمد اليوم الأحد في الدوحة مباحثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية سمو الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تناولت استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ 2017 .

وأوضح مصدر دبلوماسي موريتاني أن اسماعيل ولد الشيخ احمد "بحث تفاصيل اعادة العلاقات بين البلدين وتطويرها والدفع بها نحو آفاق رحبة ".

وهذه أول زيارة لمسؤول موريتاني إلى الدوحة منذ قرابة أربع سنوات.

وكان الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز قد قطع من جانب واحد علاقات بلاده مع قطر بعد قطع بعض الدول الخليجية ومصر لعلاقاتها مع الدوحة.

واتهمت موريتانيا قطر آنذاك بالسعي لزعزعة استقرارها وتمويلها ودعمها لجماعات إرهابية في منطقة الساحل .

ولم تقرر موريتانيا استعادة العلاقات مع قطر غداة حل الازمة الخليجية في ديسمبر الماضي .

ويذكر أن موريتانيا حليف للسعودية والامارات وتؤيد الحرب في اليمن .

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