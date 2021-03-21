الإمارات تدعو كل من يتجاوز عمره 16 عاما للتسجيل للحصول على لقاح كورونا

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مصراوي Masrawy

أبوظبي- (د ب أ):

حثت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات جميع المؤهلين على المبادرة بحجز مواعيد للتطعيم بدءا من اليوم الأحد، وذلك بعد أن انتهت الفترة المخصصة لإعطاء الأولوية لتطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا، والتي امتدت لستة أسابيع.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) عن الوزارة، فإنه يمكن للمؤهلين من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها ممّن تتجاوز أعمارهم 16 عاماً الحصول على تطعيم ضد كورونا مجاناً في أي من 205 مواقع في مختلف أنحاء الدولة. ويعتبر حجز المواعيد إلزاميا لمن يختارون التطعيم من هذه الفئة، مع مواصلة استقبال الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات بدون تنسيق مسبق.

وخلال الأسابيع الستة الماضية، تضافرت الجهود بين الجهات الصحية لإعطاء الأولوية والوصول إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الفيروس من كبار المواطنين والمقيمين والمصابين بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وداء السكري وأمراض الجهاز التنفسي.

وأعلن عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أمس عن حصول 89ر72% من كبار المواطنين والمقيمين والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة على لقاح ضد كورونا.

واعتمدت دولة الإمارات أربعة أنواع من اللقاحات للاستخدام الطارئ وهي سينوفارم، ولقاح "فايزر– بيونتك" ولقاح "سبوتنيك في" و"أكسفورد - أسترازينيكا".

وحتى أمس، وزعت الإمارات نحو 2ر7 مليون جرعة لقاح، بمعدل 61ر72 جرعة لكل 100 شخص.