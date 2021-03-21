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6 حالات كورونا بين المصلين تتسبّب في إغلاق 6 مساجد.. أحدها بالرياض

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6 حالات كورونا بين المصلين تتسبّب في إغلاق 6 مساجد.. أحدها بالرياض 6 حالات كورونا بين المصلين تتسبّب في إغلاق 6 مساجد.. أحدها بالرياض
مجموع ما تمّ إغلاقه خلال 42 يوماً 332 مسجداً تمّ فتح 319 منها بعد التعقيم

6 حالات كورونا بين المصلين تتسبّب في إغلاق 6 مساجد.. أحدها بالرياض

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم، 6 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تمّ إغلاقه خلال 42 يوماً إلى 332 مسجداً؛ تمّ فتح 319 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم الأحد الثامن من شهر شعبان لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة، هي: مسجدان في منطقة المدينة المنوّرة؛ تم رصد حالتي إصابة بهما، ومسجد بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة مكة المكرّمة ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة عسير بمعدل إصابة بكل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 8 مساجد؛ مسجدين بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة الباحة وأربعة مساجد بمنطقة القصيم، ومسجد بالمنطقة الشرقية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي، المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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