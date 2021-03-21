في "يوم السعادة".. الإمارات تستبدل المخالفات المرورية بـ"رسائل تحذيرية"

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تأكيدًا على الالتزام بالقوانين والتقيد بالسعرات والإيجابية في الحفاظ على السلامة

نفّذت شرطة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مبادرة لاستبدال المخالفات المرورية البسيطة برسالة تحذيرية للسائقين، بمناسبة اليوم الدولي للسعادة والذي يصادف 20 مارس سنويًّا.

وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بالإمارات، أن المبادرة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الشرطية، التي اعتبرت السعادة والإيجابية ثقافة مجتمع نبني عليها الأجيال، وأنها الهدف الأسمى للحكومة من أجل حياة أفضل وأسعد للمواطنين والمقيمين والزوار.

وبحسب البيان، أكد الحميري حرص شرطة أبو ظبي رفع مستوى السعادة مع الحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطرق وحث السائقين على التحلي بالإيجابية والالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، والتقيد بالسرعات المقررة على الطرق الخارجية والداخلية.شرطة أبو ظبي بدولة الإمارات