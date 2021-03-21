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تداعيات وصف "بايدن" لـ"بوتين" بالقاتل.. سفير يصل موسكو للتشاور

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تداعيات وصف "بايدن" لـ"بوتين" بالقاتل.. سفير روسيا يصل موسكو للتشاور تداعيات وصف "بايدن" لـ"بوتين" بالقاتل.. سفير يصل موسكو للتشاور
أجاب الأول بـ"نعم" فأثبت المعنى وزاده بـ"سيدفع الثمن" فتمنى له الآخر "الصحة"

تداعيات وصف

وصل السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، اليوم الأحد، إلى موسكو للتشاور، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، بأن الطائرة التابعة لشركة "إيرفلوت" التي كان "أنتونوف" على متنها هبطت في الساعة 11:00 صباح اليوم الأحد في مطار شيريميتيفو بموسكو.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أجاب في مقابلة مع قناة "ABC News" منذ عدة أيام بـ"نعم" على سؤال صحفي فيما إذا كان يعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "قاتلًا"، كما توعد بأن بوتين "سيدفع الثمن" مقابل التدخل الروسي (المزعوم) في الانتخابات الأمريكية.

وردًّا على ذلك تمنى الرئيس بوتين لنظيره الأمريكي "الصحة الجيدة"؛ داعيًا إياه لإجراء مناقشة على الهواء مباشرة في القريب العاجل؛ لكن البيت الأبيض أعلن من جانبه أن الجدول الزمني لـ"بايدن" مزدحم للغاية؛ معبرًا عن ثقته بأن واشنطن وموسكو ستواصلان التعاون في المجالات التي تتفق فيها المصالح الوطنية للبلدين، رغم الخلافات القائمة.

وبعد ذلك دعت وزارة الخارجية الروسية، سفيرها لدى واشنطن للعودة إلى موسكو للتشاور، وأشارت الوزارة إلى ضرورة تحليل كيفية تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة لمنع تدهورها بشكل لا رجعة فيه، وتحديد الطرق لتصحيح العلاقات الروسية الأمريكية التي قادتها واشنطن إلى مأزق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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