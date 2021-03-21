فيديو.. جرافة تدمر سيارات مواطنين متوقفة في شوارع ميانمار

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مع تواصل الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري

كشف فيديو التقطه أحد مواطني ميانمار، أمس السبت، عن لحظة اصطدام جرافة بعدد من سيارات المواطنين وتدميرها، وكانت السيارات متوقفة في أحد شوارع مدينة يانغون، أكبر مدن ميانمار.

وحسب موقع "يورو نيوز"، سارت الجرافة في طريق في بلدة تارمو في يانغون، وقد كُتب عليها بالبنط العريض "نريد الديمقراطية".

وقال الشخص الذي نشر الفيديو على شبكة الإنترنت: إن الجرافة ألحقت أضرارًا بـ48 سيارة. ولم يتضح سبب استهداف الجرافة للسيارات التي كانت متوقفة على جوانب الطريق.

وتزامن تدخل هذه الجرافة مع إجبار الجيش في أنحاء ميانمار للمدنيين على تفكيك الحواجز المؤقتة التي شيّدها المحتجون من الخيزران والطوب والإطارات المطاطية المشتعلة، لوقف تقدم الجنود تحت تهديد السلاح.

وتشهد ميانمار احتجاجات متواصلة ضد الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي. ميانمار لحظة اصطدام جرافة