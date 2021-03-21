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باكستان.. الإعدام لرجلين ارتكبا فعلًا شائنًا بحق امرأة أمام طفليها

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باكستان.. الإعدام لرجلين ارتكبا فعلًا شائنًا بحق امرأة أمام طفليها باكستان.. الإعدام لرجلين ارتكبا فعلًا شائنًا بحق امرأة أمام طفليها
فرنسية من أصول باكستانية كانت في زيارة لأقاربها

باكستان.. الإعدام لرجلين ارتكبا فعلًا شائنًا بحق امرأة أمام طفليها

أصدرت محكمة في باكستان حكمًا بالإعدام على رجلين، بعد إدانتهما بارتكاب فعل شائن بحق امرأة فرنسية من أصول باكستانية أمام طفليها، في حادثة أثارت غضبًا لدى الرأي العام.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، صادف الرجلان امرأة باكستانية- فرنسية على الطريق السريع جانب مدينة لاهور، بعد نفاد سيارتها من الوقود؛ فاقتحما السيارة بعد كسر الزجاج وسرقا أموال ومجوهرات السيدة، واغتصباها أمام طفليها.

وتَسببت أسئلة الشرطة للمرأة عن سبب تأخرها ليلًا، في إثارة احتجاجات واسعة.

وأدانت محكمة خاصة في مدينة لاهور كلًّا من "عابد مهلي" و"شفقت علي" بجرائم الاغتصاب الجماعي والخطف والسرقة والإرهاب.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن محامي الرجلين (محامي المتهمين)، أنه سيطلب استئناف القرار.

كيف وقع الاعتداء؟

في 9 سبتمبر 2020، توقفت المرأة -التي لم يُكشَف عن اسمها علنًا- على الطريق السريع المؤدي إلى لاهور برفقة طفليها، بعد نفاد سيارتها من الوقود. ثم اتصلت بأقاربها الذين نصحوها بالاتصال بأرقام الطوارئ على الطريق السريع، وانطلقوا بدورهم أيضًا لمساعدتها.

ووفقًا لما جاء في الشكوى المسجلة لدى الشرطة من أحد أقارب السيدة؛ اقتحم رجلان في منتصف الثلاثينات من العمر السيارة، وسرقا المال والمجوهرات التي كانت ترتديها. وقاما باغتصابها أمام طفليها في حقل قريب ولاذا بالفرار.

وقالت الشرطة: إن المرأة كانت في حالة صدمة، ومع ذلك قدمت لهم أوصاف المهاجميْن الأساسية.

في اليوم التالي، ظهر المسؤول الأعلى في شرطة لاهور، عمر شيخ، أمام وسائل الإعلام، ولمّح إلى أن اللوم يقع عليها جزئيًّا. وتساءل لماذا لم تسلك طريقًا أكثر ازدحامًا -بالنظر إلى أنها كانت بمفردها مع طفليها- أو تفحصت الوقود قبل المغادرة.

وكرر هذه الملاحظات في أكثر من ظهور إعلامي، وأضاف أن السيدة وهي مقيمة في فرنسا، بدت وكأنها تتصرف تحت انطباع أن باكستان آمنة مثل فرنسا.

وصدرت ردة فعل غير مسبوقة في البلاد من جميع الجهات، وتعرض لانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب لومه الضحية.

كما شارك الآلاف في جميع أنحاء باكستان في احتجاجات تطالب بالعدالة وحماية أفضل للمرأة في البلاد.

وأقرت قوانين جديدة تتعلق بجريمة الاغتصاب في ديسمبر، تتيح محاكمات أسرع وعقوبات أكثر صرامة.

باكستان حكمًا بالإعدام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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