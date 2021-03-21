الهيئة الانتخابية في الإكوادور تؤكد المرشحين للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية

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مصراوي Masrawy

كيتو- (أ ف ب):

أكد المجلس الوطني الانتخابي في الإكوادور السبت أن الاقتصادي اليساري أندريس أراوز والمصرفي السابق اليميني غييرمو لاسو سيتنافسان في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 11 أبريل، بعدما حلّ كافة الخلافات حول الدورة الأولى التي أُجريت في طفبراير.

وأعلن الأمين العام للمجلس الوطني الانتخابي سانتياغو فاييخو أنه "بعدما تم فرز 100% من الأصوات وتمّ حلّ كافة الطعون القانونية التي قدّمتها المنظمات السياسية، قرر كامل أعضاء الهيئة الانتخابية إعلان النتائج النهائية" للمرشحين الرئاسيين.

وتبنى الأعضاء الخمسة في المجلس الانتخابي بالإجماع القرار أثناء اجتماع في غواياكيل (جنوب غرب).

وفاز أندريس أراوز، مساعد الرئيس الاشتراكي السابق رافايل كوريا الذي يعيش في بلجيكا منذ 2017 بعد رحيله من الحكم، في الدورة الأولى بحصوله على 32,72 بالمئة من الأصوات، يليه لاسو بحصوله على 19,74 بالمئة من الأصوات، بحسب تعداد المجلس الوطني الانتخابي.

ورحّبت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الدول الأمريكية "بحصول المرشحين على فرص عدة للطعن"، معتبرة أنه بفضل ذلك توفرت "ضمانات التثبت اللازمة في أي عملية انتخابية".

وكان المرشح المتحدر من السكان الأصليين اليساري ياكو بيريز الذي حلّ في المرتبة الثالثة في الدورة الأولى بحصوله على 19,39% من الأصوات، أكد أنه استُبعد عن السباق من خلال تزوير انتخابي. وطلب إعادة فرز الأصوات لكن بدون جدوى.

واستخدم بيريز، المحامي المتخصص في الشؤون البيئية والبالغ 52 عاماً، كافة أساليب الطعن التي رفضها كلها المجلس الوطني الانتخابي ومحكمة المنازعات الانتخابية المكلفة اتخاذ قرارات وفرض احترام القوانين الانتخابية.

رداً على ذلك، طلب من أنصاره عدم التصويت إلى أي من المرشحَين.

وبدأت الحملة الانتخابية للدورة الثانية الثلاثاء. ويُدعى حوالى 13,1 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب خلف للرئيس لينين مورينا الذي لا يحظى بشعبية وتنتهي ولايته الممتدة على أربع سنوات في 24 مايو.