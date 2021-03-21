التعليم العالي: تطعيم العاملين في معهد تيودور بلهارس بلقاح كورونا

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا من الدكتورة وفاء قنديل رئيس معهد تيودور بلهارس، حول بدء تلقي العاملين بالمعهد للقاح فيروس كورونا المستجد "أسترازنيكا COVISHIELD".

وأفاد التقرير بأنه تم تطعيم المرحلة الأولى من أعضاء هيئة البحوث والعاملين في المجال الطبي بالمعهد، وفقاً لإجراءات استخدام اللقاح التي أعلنتها وزارة الصحة والسكان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء تلقي الجرعة الأولى، على أن يتم أخذ الجرعة الثانية بعد مرور 3 أشهر.

وأشار التقرير إلى أنه تم إجراء اختبار سريع (rapid Test) للمتقدمين للتطعيم؛ لمعرفة الوضع الحالي للأجسام المضادة على أن يتم متابعة وجود الأجسام المضادة للمتلقي بعد ثلاثة أشهر، وبعد مرور ستة أشهر من الحصول على الجرعة الثانية من التطعيم، وذلك لمعرفة مدة الحماية المناعية التي حققها التطعيم ومدى الاحتياج للجرعة المنشطة من عدمه.

وأضاف التقرير أن معهد تيودور بلهارس قام بإنشاء عيادة بالمعهد؛ لتقديم خدمة طبية متميزة للعاملين بالمعهد الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا أو المشتبه فيهم، بالإضافة إلى إتاحة خط ساخن مع الاستشاريين بالمعهد؛ لتوجيه النصح والإرشاد لكل من يعاني من أي أعراض من العاملين بالمعهد، حيث يتم الكشف الطبي على المرضى وعمل الفحوصات اللازمة طبقاً لتوصيات الاستشاري وصرف العلاج المناسب مجانا، كما يتم تنظيم دورات تدريبية لجميع العاملين بالمعهد؛ لزيادة توعيتهم حول فيروس كورونا.