أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين -
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات -
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا -
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

التعليم العالي: تطعيم العاملين في معهد تيودور بلهارس بلقاح كورونا

Print
التعليم العالي: تطعيم العاملين في معهد تيودور بلهارس بلقاح كورونا التعليم العالي: تطعيم العاملين في معهد تيودور بلهارس بلقاح كورونا

مصراوي Masrawy

11:47 ص الأحد 21 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا من الدكتورة وفاء قنديل رئيس معهد تيودور بلهارس، حول بدء تلقي العاملين بالمعهد للقاح المستجد "أسترازنيكا COVISHIELD".

وأفاد التقرير بأنه تم تطعيم المرحلة الأولى من أعضاء هيئة البحوث والعاملين في المجال الطبي بالمعهد، وفقاً لإجراءات استخدام اللقاح التي أعلنتها وزارة الصحة والسكان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء تلقي الجرعة الأولى، على أن يتم أخذ الجرعة الثانية بعد مرور 3 أشهر.

وأشار التقرير إلى أنه تم إجراء اختبار سريع (rapid Test) للمتقدمين للتطعيم؛ لمعرفة الوضع الحالي للأجسام المضادة على أن يتم متابعة وجود الأجسام المضادة للمتلقي بعد ثلاثة أشهر، وبعد مرور ستة أشهر من الحصول على الجرعة الثانية من التطعيم، وذلك لمعرفة مدة الحماية المناعية التي حققها التطعيم ومدى الاحتياج للجرعة المنشطة من عدمه.

وأضاف التقرير أن معهد تيودور بلهارس قام بإنشاء عيادة بالمعهد؛ لتقديم خدمة طبية متميزة للعاملين بالمعهد الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا أو المشتبه فيهم، بالإضافة إلى إتاحة خط ساخن مع الاستشاريين بالمعهد؛ لتوجيه النصح والإرشاد لكل من يعاني من أي أعراض من العاملين بالمعهد، حيث يتم الكشف الطبي على المرضى وعمل الفحوصات اللازمة طبقاً لتوصيات الاستشاري وصرف العلاج المناسب مجانا، كما يتم تنظيم دورات تدريبية لجميع العاملين بالمعهد؛ لزيادة توعيتهم حول فيروس كورونا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

شبكة عيون الإخبارية