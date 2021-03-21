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وزارة الدولة للإعلام تعقد الدورة التدريبية الأولى لمتحدثي الوزارات والمؤسسات الحكومية.. اليوم

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وزارة الدولة للإعلام تعقد الدورة التدريبية الأولى لمتحدثي الوزارات والمؤسسات الحكومية.. اليوم وزارة الدولة للإعلام تعقد الدورة التدريبية الأولى لمتحدثي الوزارات والمؤسسات الحكومية.. اليوم

مصراوي Masrawy

11:34 ص الأحد 21 مارس 2021

كتب- مينا غالي:

قالت وزارة الدولة للإعلام، في بيان لها اليوم الأحد، إنه في إطار حرصها على تطوير الأدوات الإعلامية المختلفة لمواكبة متطلبات العصر الحديث، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير مهارات المتحدثين الإعلاميين في الوزارات والمكاتب الإعلامية والمؤسسات الحكومية المختلفة؛ تعقد الوزارة، اليوم، الدورة الأولى لتدريب المتحدثين الإعلاميين.

وأفادت الوزارة، في بيانها، أن الدورة التدريبية تستمر لمدة خمسة أيام بدءًا من اليوم، وتضم 36 متحدثًا إعلاميًّا من 9 وزارات مختلفة، بالإضافة إلى متحدثين من 4 محافظات.

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