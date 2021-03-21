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بمشاركة أمنية.. شاهد إزالة بسطات وأكشاك عشوائية أمام دوائر مكة الرسمية

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حملة لبلدية العتيبية الفرعية صادرت فيها أجهزة وطاولات وكراسي وأتلفتها

بمشاركة أمنية.. شاهد إزالة بسطات وأكشاك عشوائية أمام دوائر مكة الرسمية

تواصل وكالة البلديات -ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- بمشاركة الجهات الأمنية، حملاتها الميدانية لإزالة البسطات والأكشاك العشوائية الواقعة أمام مقار الدوائر الرسمية بمكة المكرمة.

وجرى خلال الحملة، إزالة جميع البسطات والأكشاك العشوائية، ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي والطاولات والكراسي المستخدمة وإتلافها عن طريق قسم الأسواق التجارية بالبلدية؛ وذلك ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.

وأشارت البلدية إلى المخاطر التي تسببها هذه البسطات أمام مقار الدوائر الرسمية بلا تنظيم أو ترخيص، إضافة إلى عرقلة حركة السير والازدحام ومخالفة الأنظمة والتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمكافحة ؛ مؤكدةً إمكانية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت، وتوفر جميع الإجراءات بكل يسر وسهولة من خلال الأنظمة الإلكترونية، مستشهدةً بوجود عدد كبير من مكاتب الخدمات النظامية التي تقدم الخدمة للمراجعين بالقرب من مقر الدوائر الرسمية.

بمشاركة أمنية.. شاهد إزالة بسطات وأكشاك عشوائية أمام دوائر مكة الرسمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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