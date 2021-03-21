مصدر بالصحة يكشف عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن تلقي أكثر من 26 ألف مواطن، اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتوفر وزارة الصحة نوعين من اللقاحات حتى الآن، الأول اللقاح الصيني "سينوفارم"، والثاني لقاح "أسترازينيكا" الذي تم تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وقال المصدر لمصراوي، إن عملية التطعيم مستمرة في 40 مركزًا على مستوى الجمهورية، على أن يتم التوسع فيها خلال الأيام القليلة المقبلة مع وصول الدفعات الجديدة من اللقاحات.

كانت وزيرة الصحة وجهت بالتوسع في المراكز المخصصة لتلقي لقاح فيروس كورونا بالمحافظات التي بها معدلات تسجيل عالية من قبل المواطنين على الموقع الإلكتروني للحصول على اللقاح.

وأكدت أنه من المستهدف تطعيم 250 ألفًا من الأطقم الطبية والمواطنين من الفئات المستحقة بنهاية الأسبوع الجاري.

ولفت المصدر إلى اقتراب الوزارة من تسجيل بيانات 500 ألف مواطن للحصول على اللقاح.