موجة حر غير معتادة وزخات مطرية.. "المسند": أخبية وحميمين وحمل!

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قال: حالة استقرار جوي عام قد تطول لعدة أيام.. حصة النهار 12:11 ساعة

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، إن "حالة استقرار جوي عام قد تطول لعدة أيام".

وأضاف: "اليوم قد تظهر بعض السحب التي قد تهبط من زخات مطرية شمالي منطقتي #الجوف #الحدود_الشمالية".

وتابع: "موجة حر غير معتادة في مثل هذه الأيام تؤثر في #السعودية حتى قبيل نهاية الأسبوع".

وأردف: "اليوم الأول من نوء سعد الأخبية، والأول من طالع الحميمين، والأول من برج الحمل، اليوم يوافق 1 الحمل 1399 هجري شمسي (هـ.ش)، وتبلغ حصة الليل حوالي 11:49 ساعة بينما حصة النهار حوالي 12:11 ساعة".