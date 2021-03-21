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ضمن 2000 طالب من 75 دولة.. وورشة لاختيار أفضل 30 مشروعاً

أنهت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، أول ورشة تدريبية لتأهيل "المنتخب السعودي" الذي سيتكون من 30 طالباً وطالبة من أبرز طلبة السعودية الموهوبين الذين سيخوضون أهم منافسة طلابية عالمية وعلمية في مجال الأبحاث مع 2000 طالب وطالبة من 75 دولة، في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2021" الذي يقام في الولايات المتحدة في مايو المقبل.

واستهدفت الورشة التأهيلية التي استمرت على مدار يومين، الطلاب والطالبات الفائزين في معرض "إبداع 2021"، البالغ عددهم (35) طالباً وطالبة من 10 إدارات تعليمية، وتزويدهم بالأدوات والمهارات العلمية اللازمة.

وتضمنت الورشة التأهيلية، ورش عمل مركزة لمراجعة عناصر المشروع العلمي، وتدريب الطلبة على مهارات العرض والتقديم، إلى جانب عقد مقابلات فردية للطلبة مع أعضاء اللجنة العلمية ولجنة التحكيم، لاستعراض المشروع وتقديم الدعم ‏العلمي، إضافة إلى إقامة محاضرات إثرائية قدمها مجموعة من طلاب رابطة موهبة ممّن سبق لهم المشاركة وتمثيل المملكة في معرض "آيسف 2021".

وخصّصت مؤسسة موهبة عدداً من المشرفين من حملة الدكتوراه والخبراء في التخصّصات المختلفة للمشاريع المشاركة بالورشة، حيث يقوم كل مشرف بمناقشة دقيقة لمنهجية المشروع والمتغيرات وآليات جمع البيانات وتحليلها، والنماذج الإحصائية المستخدمة، والنتائج التي خرج بها الطالب، للتأكد من شموليتها ومن استيعاب الطالب جميع جوانب البحث والتجارب والبيانات، لاختيار الأفضل من بينها، لتمثيل المملكة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2021"، ويتم الاتفاق بين المشرفين والطلبة على خطة لتطوير البحث من خلال تجارب أو تحليل بيانات إضافية خلال الفترة المقبلة قبل تقديمه بصورة نهائية للمشاركة في "آيسف" ليرتفع مستوى التنافسية الدولية للمشروع.

وجرى خلال إقامة الورشة التأهيلية تقديم عدد من الدورات المكثّقة للطلبة في الإلقاء والعرض المميز لإعدادهم لجولات تحكيم في معرض "آيسف 2021"، وقام الطلبة في نهاية الورشة بعرض مشاريعهم أمام لجنة التحكيم ليتم اختيار أفضل 30 مشروعاً من بين المشاريع المعروضة والقادرة على المنافسة الدولية من بين المشاريع المشاركة.

وتعد مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض "آيسف 2021" الخامسة عشرة لها على التوالي، حيث بدأت مشاركتها منذ عام 2007م، وبلغ إجمالي الجوائز التي حصل عليها الطلاب السعوديون في المعرض 48 جائزة كبرى، و27 جائزة خاصة، من بينها 8 جوائز في 2020؛ منها 5 جوائز كبرى، و3 جوائز خاصة، كما قدمت المؤسسة جوائز دولية سنوية خاصة في المسابقة بلغت حتى الآن 79 جائزة لـ 97 طالباً من 20 دولة.

ويعد معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة "آيسف" أكبر معرض للمنافسة في مجال البحوث العلمية للمرحلة ما قبل الجامعية، ويستقطب ما يقارب 2000 طالب وطالبة من أكثر من 75 دولة حول العالم.