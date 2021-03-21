أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين -
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات -
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا -
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

جنايات القاهرة" تحاكم عصابة الهجرة غير الشرعية.. الأحد

Print
جنايات القاهرة" تحاكم عصابة الهجرة غير الشرعية.. الأحد جنايات القاهرة" تحاكم عصابة الهجرة غير الشرعية.. الأحد

مصراوي Masrawy

10:13 ص الأحد 21 مارس 2021

كتب - طارق سمير:

تنظر الدائرة 15 جنوب القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة 4 متهمين بتكوين جماعة إجرامية لتهريب المهاجرين إلى أوروبا.

كانت النيابة العامة أحالت 4 متهمين إلى المحاكمة، لاتهامهم بتكوين جماعة إجرامية لتهريب المهاجرين إلى أوروبا.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين نظموا وأداروا جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في استقطاب المتهم الأول للمهاجرين المهربين، ويقتصر دور الثاني على توفير تذاكر السفر لهم، ويتولى الثالث تأجير جواز سفر للمهاجرين ويتولى الأخير اصطناع المستندات اللازمة للتهريب وتسليمها للمتهم الأول لتسليمها للمهاجرين، من أجل الحصول على منافع مادية تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه عن المهاجر.

وأشار إلى أن المتهمين ارتکبوا جريمة تهريب المهاجرين بأن شرعوا في تدبير انتقال المهاجرين إسلام طارق أبوعايد، وفؤاد عطية قنديل، بطريق غير مشروع إلى دولة إيطاليا، وتنفيذًا لذلك اصطنعوا وثيقة سفر مزورة منسوبًا صدورها إلى إيطاليا، إلا أنه أوقف جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به، ألا وهو ضبط المهاجرين والمتهمين الأول والثاني حال كون الجريمة من جماعة إجرامية منظمة وكون المتهمين من مؤسسيها وأعضائها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

شبكة عيون الإخبارية