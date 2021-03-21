شاهد.. تطعيم موظفي محافظة الطائف بلقاح "كورونا" في مقر عملهم

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فيما ثمّن "الميموني" جهود "الصحة" في التصدّي للجائحة والاستجابة

نظّمت "صحة الطائف"، ممثلة بمجمع الملك فيصل الطبي، اليوم، حملة لتطعيم منسوبي إدارة محافظة الطائف باللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

وثمّن محافظ الطائف سعد الميموني؛ الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الصحة، في التصدّي لجائحة فيروس كورونا المستجد، والحرص الدائم على سلامة المواطنين وتقديم اللقاحات، مشيراً إلى أن ذلك يُضاف إلى الدعم السخي والتسهيلات التي يحظى بها المواطن والمقيم.

وقدّم "الميموني"؛ شكره لصحة الطائف وكذلك مجمع الملك فيصل الطبي، على الاستجابة السريعة والتعاون لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتطعيم الموظفين في مقار أعمالهم.

مجمع الملك فيصل الطبي فيروس كورونا الجديد