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هوبكنز: عدد الإصابات بكورونا في العالم يتجاوز 122.7 مليونًا

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هوبكنز: عدد الإصابات بكورونا في العالم يتجاوز 122.7 مليونًا هوبكنز: عدد الإصابات بكورونا في العالم يتجاوز 122.7 مليونًا
قالت: الوفيات 2.7 مليون.. تتصدر الولايات المتحدة هذه القائمة

هوبكنز: عدد الإصابات بكورونا في العالم يتجاوز 122.7 مليونًا

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في العالم منذ بداية الوباء، بلغ صباح اليوم الأحد، 122 مليونًا و767 ألفًا و150 شخصًا.

وتدل معلومات الجامعة على أن حصيلة ضحايا الفيروس والأمراض التي تَسبب فيها تبلغ مليونين و709 آلاف و423 شخصًا؛ فيما تعافى أكثر من 98 مليون شخص. وتضم قائمة الدول، التي تجاوز عدد الإصابات فيها بكورونا 10 ملايين شخص؛ الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

وتتصدر الولايات المتحدة هذه القائمة، ويبلغ العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس فيها 29 مليونًا و782 ألفًا و753 شخصًا؛ فيما توفي منهم 541 ألفًا و914 شخصًا، وتعافى أكثر من 22 مليون شخص.

وتحتل البرازيل المرتبة الثانية في هذه القائمة، وسجلت 11 مليونًا و950 ألفًا و459 إصابة بكورونا، وتوفي 292 ألفًا و752 شخصًا منهم، وتعافي أكثر من 10 ملايين.

وتحتل الهند المرتبة الثالثة بعد أن سجلت إصابة 11 مليونًا و599 ألفًا و130 شخصًا، توفي منهم 159 ألفًا و755 شخصًا، وتعافى أكثر من 11 مليون شخص.

من جانبها تدل معلومات موقع "Worldometer"، المتخصص في الإحصاءات في أهم الأحداث العالمية؛ على أن معدل الوفيات لكل مليون نسمة في العالم، بلغ صباح اليوم الأحد 349.2 شخصًا؛ فيما يبلغ هذا المؤشر في الولايات المتحدة 1699 شخصًا، وفي البرازيل 1371 شخصًا، وفي الهند 115 شخصًا.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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