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جامعة نجران: 229.014 مستخدمًا لنظام التعليم عن بُعد خلال الأسبوع التاسع

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جامعة نجران: 229.014 مستخدمًا لنظام التعليم عن بُعد خلال الأسبوع التاسع جامعة نجران: 229.014 مستخدمًا لنظام التعليم عن بُعد خلال الأسبوع التاسع
عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة بلغ 6.653.854 ملفًا و2309 لوحات نقاشية

جامعة نجران: 229.014 مستخدمًا لنظام التعليم عن بُعد خلال الأسبوع التاسع

قدّم نظام التعليم -عن بُعد- بجامعة نجران في أسبوعه التاسع من الفصل الدراسي الحالي، خدماته لـ229.014 مستخدمًا.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، أن عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة بلغ 6.653.854 ملفًا، وعدد لوحات المناقشة 2309 لوحة نقاشية، و36.693 تقييمًا.

وبيّن أن الخدمات شملت تنفيذ 12.235 فصلًا افتراضيًّا، منها 645 جلسة متزامنة، استفاد منها 149.393 حاضرًا؛ فيما بلغ عدد الشعب 5858 شعبة، أدارها 1159 أستاذًا، بحضور 20.165 طالبًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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