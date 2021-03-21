التحالف العربي يستهدف معسكرات ومنصات صواريخ حوثية بصنعاء

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مصراوي Masrawy

الرياض - (أ ش أ):

قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مواقع وثكنات عسكرية لميليشيات الحوثي جنوب وشمال العاصمة صنعاء.

وأفاد سكان محليون، حسبما ذكرت قناة (العربية) الإخبارية، اليوم الأحد - بأن غارات التحالف استهدفت منصة لإطلاق الصواريخ في ضاحية همدان شمال العاصمة، بالإضافة لمعسكرات سلاح الصيانة والنهدين والحفا وجربان جنوبها.

من جهته .. أفشل الجيش اليمني محاولة تسلل نفذتها ميليشيات الحوثي على مواقع عسكرية في وادي فضحة بمديرية الملاجم في محافظة البيضاء.

وقال قائد اللواء 19 مشاة العميد علي الكليبي، "إن وحدات الجيش المرابطة في جبهة فضحة بمديرية الملاجم أفشلت محاولة تسلل الميليشيات وكبدتها خسائر بشرية كبيرة، مشيرا إلى أن الميليشيات الحوثية تتلقى الضربات الموجعة في جبهات نعمان والملاجم بمحافظة البيضاء وفي مختلف جبهات القتال.

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