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رئيس جمهورية الكونغو يستعد لولاية جديدة على الرغم من الأزمة الاقتصادية

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رئيس جمهورية الكونغو يستعد لولاية جديدة على الرغم من الأزمة الاقتصادية رئيس جمهورية الكونغو يستعد لولاية جديدة على الرغم من الأزمة الاقتصادية

مصراوي Masrawy

08:48 ص الأحد 21 مارس 2021

جوهانسبرج - (د ب أ):
تجري جمهورية الكونغو انتخابات اليوم الأحد، ويتوقع أن يحصل الرئيس دينيس ساسو نجيس من خلالها على ولاية جديدة، حتى في الوقت الذي تواجه فيه الدولة الواقعة بمنطقة أفريقيا الوسطة أسوأ أزمة اقتصادية منذ هبوط النفط العالمية في 2014.

ويسعى الرئيس لولاية رابعة مدتها خمس سنوات، ويواجه ستة مرشحين من المعارضة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن قادة الكنيسة الكاثوليكية وجماعات الضغط أعربوا عن قلقهم من عدم توفر الشروط اللازمة لإجراء تصويت ذي مصداقية.

وانتقدت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إدارة ساسو نجيسو بسبب اعتقال وسجن المعارضين، حيث تفيد تقديرات منظمات المجتمع المدني المحلية بأن هناك عشرات من السجناء السياسيين.

ومن بين المنافسين الرئيسيين لساسو نجيسو وزير المالية السابق ماتياس دزون، والكولونيل المتقاعد ألبرت أونيانج، وهو الآن قس في كنيسة إنجيلية؛ ووزير الخدمة المدنية السابق جاي بريس بارفيه كوليلاس الذي كان أقرب منافسي الرئيس في عام 2016.

وهناك مخاوف من إغلاق الإنترنت اليوم الأحد، في تكرار لما حدث خلال انتخابات عام 2016. وبالرغم من اندلاع الاحتجاجات بعد إعلان فوز ساسو نجيسو في الانتخابات قبل خمس سنوات، من المتوقع أن تكون انتخابات اليوم الأحد سلمية إلى حد كبير.

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