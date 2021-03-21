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كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية
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الجمعة 26 مارس 2021 01:32 صباحاً
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة
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الجمعة 26 مارس 2021 01:32 صباحاً
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة
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الجمعة 26 مارس 2021 01:32 صباحاً
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية
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الجمعة 26 مارس 2021 01:32 صباحاً
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين
-
الجمعة 26 مارس 2021 01:32 صباحاً
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات
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الجمعة 26 مارس 2021 01:32 صباحاً
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة
-
الجمعة 26 مارس 2021 01:32 صباحاً
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا
-
الجمعة 26 مارس 2021 01:32 صباحاً
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية
-
الجمعة 26 مارس 2021 01:18 صباحاً
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة
-
الجمعة 26 مارس 2021 01:18 صباحاً
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تقنيات التعرف على الوجوه تساعد في الكشف عن مخالفات عدم ارتداء الكمامات
أخبار العالم
BBC News عربي
الأحد 21 مارس 2021 09:11 صباحاً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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