"أرامكو": توزيع 70.33 مليار ريال أرباحاً نقدية للمساهمين عن الربع الرابع من 2020

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أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 183 مليار ريال

أعلنت أرامكو السعودية توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال "18.76 مليار دولار" عن الربع الرابع من عام 2020.

وسيكون تاريخ الأحقية هو 1442/08/09هـ الموافق 2021/03/22م، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وكانت "أرامكو"، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 183 مليار ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها أرباحاً بلغت 330 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض 45 %.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق، إلى انخفاض أسعار النفط الخام وتقلص حجم مبيعاته، وأيضاً تدني هوامش الأرباح في أعمال التكرير والكيميائيات.