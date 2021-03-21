إصابة وزيرة الثقافة الفرنسية بكورونا

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سأقوم بتعديل الجدول الزمني الخاص بي

أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو، اليوم الأحد، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت في تغريدة: "بعد أن ظهرت عليّ أعراض تنفسية، أجريت فحصًا أكد إصابتي بفيروس كورونا المستجد".

وأضافت: "أثناء تواجدي في العزل، سأقوم بتعديل الجدول الزمني الخاص بي للأسبوع القادم. سأوافيكم بالمزيد من الأخبار بشكل منتظم"؛ وفق "روسيا اليوم".

يُذكر أن "باشلو" في الرابعة والسبعين من العمر، وقد عادت في يوليو 2020 إلى الحكومة الفرنسية من باب وزارة الثقافة، بعد أن غادرت العمل الوزاري منذ عام 2012.فيروس كورونا الجديد