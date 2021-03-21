وزير الدفاع الأمريكي من الهند: بايدن لم يقرر بعد موعد سحب القوات من أفغانستان

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نيودلهي - (أ ش أ):

صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بأن الرئيس جو بايدن لم يتخذ بعد القرار الأخير بعد حول موعد انسحاب القوات من أفغانستان.

وقال وزير الدفاع الأمريكي - خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الهندية (نيودلهي) - "أنا على علم بالأنباء المتواترة التي تفيد بأن الرئيس بايدن قرر ترك القوات الأمريكية هناك في أفغانستان حتى نوفمبر المقبل".

وأضاف أوستن - حسبما نشرت وزارة الدفاع الأمريكية على موقعها الالكتروني اليوم الأحد - "على علمي، وأنا لي علاقة جدية بهذه المحادثات، الرئيس لم يتخذ القرار ولم يدل بتصريحات حول موعد سحب القوات.. لم يتم اتخاذ أي قرار بعد".

وكانت مصادر مطلعة قد أفادات بأن بايدن يدرس احتمالات مختلفة لمواعيد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

يزور "أوستن"، نيودلهي حاليا، وهو أول عضو بارز في إدارة الرئيس جو بايدن يزور الهند، وتأتي زيارته في إطار مساع لتشكيل تحالف للبلدان التي تهدف إلى التصدي لنفوذ الصين في المنطقة.

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