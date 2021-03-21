حرارة وأمطار.. "أجواء اليوم والليلة والأربعاء" بتوقيع "الحصيني": هنا غبار ورياح

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قال: تميل للحرارة إلى معتدلة على الوسطى والشرقية والشمالية والمرتفعات نهاراً

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد وليلة الإثنين، أجواءً تميل للحرارة إلى معتدلة على الوسطى والشرقية والشمالية والمرتفعات نهاراً، وحارة على باقي المناطق، ‏ومن لطيفة إلى باردة نسبياً في فجر غد الإثنين.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "‏متوقع أمطار خفيفة على أجزاءٍ من الشمالية ومرتفعات الباحة وعسير وجازان".

وتابع: "متوقع اليوم الأحد رياح من متوسطة لشبه قوية مثيرة للغبار على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة وتبوك والشمالية وحائل وشمالي القصيم والشرقية، ‏يرافقه ارتفاع تدريجي في الحرارة على معظم المناطق".

‏واختتم: "متوقع يوم الأربعاء رياح قوية على الشمالية والغربية وشمالي الوسطى والشرقية - إلا أن يصرفها الله -".حالة الطقس الأرصاد