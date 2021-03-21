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كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 2438 ضحية بالبرازيل و608 وفيات بالمكسيك

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كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 2438 ضحية بالبرازيل و608 وفيات بالمكسيك كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 2438 ضحية بالبرازيل و608 وفيات بالمكسيك
كوريا الجنوبية تسجل 456 إصابة جديدة و12 حالة بالصين

كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 2438 ضحية بالبرازيل و608 وفيات بالمكسيك

قالت وزارة الصحة بالبرازيل يوم السبت إنها سجلت 79069 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2438 وفاة خلال 24 ساعة الماضية.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى نحو 12 مليون حالة، في حين بلغت الوفيات 292752.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 5729 إصابة جديدة بفيروس كورونا و608 وفيات؛ ليصبح إجمالي عدد المصابين بالفيروس مليونين و193639 والوفيات 197827.

وتقول إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.

كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد أنه تم تسجيل 456 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 98 ألفًا و665 حالة.

وذكرت الوكالة أن البلاد شهدت أيضًا ثلاث حالات وفاة إضافية بالفيروس خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1696 حالة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، تسجيل البر الرئيسي 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) أمس.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج. ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90099 حالة؛ بينما لا يزال عدد الوفيات كما هو عند 4636. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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