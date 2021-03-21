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رئاسة الحرمين تكثّف جهودها في خدمة قاصدي المسجد الحرام

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رئاسة الحرمين تكثّف جهودها في خدمة قاصدي المسجد الحرام رئاسة الحرمين تكثّف جهودها في خدمة قاصدي المسجد الحرام
بهدف إتاحة الفرصة لقاصديه بأداء مناسكهم بكل راحة وطمأنينة

رئاسة الحرمين تكثّف جهودها في خدمة قاصدي المسجد الحرام

كثّفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والخدمية، الإجراءات الاحترازية على أبواب المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام فهد الجعيد؛ أن الإدارة تعد الواجهة التي تستقبل الزوّار والمعتمرين عند قدومهم للحرم المكي، حيث تقوم بضبط عملية الدخول والخروج، وإتاحة الفرصة لقاصدي البيت الحرام وأداء مناسكهم بكل راحة وطمأنينة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة.

وأضاف الجعيد؛ أن الإدارة تقوم على أكثر من ١٥٠ موظفاً مؤهلين علمياً وعملياً، كما وضعت الحراسات اللازمة للأبواب، وتمييزهم بالزي الرسمي والبطاقات التعريفية، ومهمتهم إرشاد وتوجيه قاصدي المسجد الحرام، إضافة إلى تحقيق انسيابية الحركة في الدخول والخروج من المسجد الحرام.

وبيّن الجعيد؛ أن هناك أبواباً مزوّدة بإشاراتٍ ضوئية ولوحاتٍ إرشادية تضيء باللون الأخضر عند وجود أماكن شاغرة داخل المسجد الحرام، وتضيء باللون الأحمر عند اكتمال الطاقة الاستيعابية، وعدم الدخول إلى المسجد الحرام وقت خروج المصلين بعد الصلاة مباشرة، لما قد يسبّب ذلك في حالات اختناق.

واختتم الجعيد؛ تصريحه أن هذه الجهود والخدمات تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ وبمتابعة مستمرة من قِبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري؛ وذلك إبرازاً لدور الخدمات التي تقدمها الرئاسة.

داعياً الله -عزّ وجلّ- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، خير الجزاء على جهودهما ودعمهما الدائم للحرمين الشريفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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