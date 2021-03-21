أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين -
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات -
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا -
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

متحدث عسكري يمني يعلن عن استنزاف مليشيا الحوثي في مأرب

Print
متحدث عسكري يمني يعلن عن استنزاف مليشيا الحوثي في مأرب متحدث عسكري يمني يعلن عن استنزاف مليشيا الحوثي في مأرب
تقدم نوعيّ للجيش في محافظتيْ تعز وحجة

متحدث عسكري يمني يعلن عن استنزاف مليشيا الحوثي في مأرب

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي، نجاح الاستراتيجية التي يستخدمها الجيش اليمني في جبهات القتال بمأرب في استنزاف وهزيمة مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأشار المتحدث في إيجاز صحفي، بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى تحقيق الجيش -مسنودًا برجال القبائل- تقدمات متتالية في جبهات شمال غرب وغرب وجنوب محافظة مأرب؛ مبينًا أن العمليات القتالية الهجومية التي شهدتها جبهات جبل مراد والجدعان والمخدرة وصرواح وجبل هيلان والمشجح والكسارة غربي المحافظة، أثمرت في تحقيق تقدم ومكاسب على الأرض وألحقت خسائر فادحة بالمليشيات الحوثية، سواء في عناصرها أو قياداتها الميدانية، كما دمرت مدفعية الجيش عتاد وأسلحة المليشيا.

وقال العميد مجلي: إن معارك مأرب أفقدت المليشيات الحوثية المدعومة من إيران قدرتها على التقدم والقيادة والسيطرة وتحقيق أهدافها الخبيثة بعد استنفاد أنساقها المتتابعة وبالأخص في جبهة الكسارة.

وحول القتال الدائر في محافظة حجة شمال غرب اليمن قال العميد مجلي: إن قوات الجيش اليمني هناك واصلت تقدمها في مديرية عبس، وحققت تقدمًا في عزلة بني حسن، وتمكنت من تأمين المواقع التي استعادتها خلال الأيام الماضية.

وذكر مجلي أن الجيش اليمني تمكّن خلال الأيام الماضية كذلك من تحقيق تقدمات نوعية في محافظة تعز جنوب غرب اليمن، وأفاد بأن هذا التقدم غيّر من خارطة السيطرة على الأرض، وفتح الحصار جزئيًّا عن المدينة المحاصرة من قِبَل المليشيا الحوثية الإرهابية.

وأوضح المتحدث العسكري إن الجبهات الأخرى في محافظات الجوف والضالع والبيضاء، تُحقق فيها قوات الجيش تقدمات ومكاسب على الأرض والقضاء على الهجمات والتسللات الحوثية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية

"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة

"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة

"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة

"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة

القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية

القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية

شبكة عيون الإخبارية