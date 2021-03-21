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"الأرصاد": غيوم على شمال وجنوب غرب المملكة وسحب رعدية بالمرتفعات

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"الأرصاد": غيوم على شمال وجنوب غرب المملكة وسحب رعدية بالمرتفعات "الأرصاد": غيوم على شمال وجنوب غرب المملكة وسحب رعدية بالمرتفعات
طقس مستقر على معظم المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً على شمال وجنوب غرب المملكة؛ قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات عسير، الباحة، والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، وطقساً مستقراً على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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